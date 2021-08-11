Макарьев, Костромская область, 11 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Костромской области утонул мужчина 1983 года рождения. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Victor Mikhalev Купаться запрещено

Инцидент произошёл 9 августа в районе деревни Большие Рымы Макарьевского района. По данным следователей после отдыха с друзьями молодой человек пошёл купаться в реке Черный Лух и утонул. Днём позже его тело в воде нашли спасатели.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя деревни, назначена судебно-медицинская экспертиза и проверка.

По данным МЧС с начала купального сезона 2021 года в Костромской области произошло 19 происшествий на воде. Все люди утонули на необорудованных пляжах. В аналогичный период 2020 года в регионе погибли 17 человек.