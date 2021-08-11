Вашингтон, 11 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Обязательную вакцинацию от COVID-19 для чиновников местного уровня ввели власти столицы Соединенных Штатов. Об этом 11 августа сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) The White House Вакцинация против коронавируса в США

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«(Прохождение) вакцинации от COVID-19 будет требоваться от всех служащих правительства столичного округа Колумбия, которые работают в структурах, подотчетных мэру», — говорится в сообщении Боузер.

Также уточняется, что эта категория американских граждан должна пройти вакцинацию от нового заболевания в срок до 19 сентября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в американском штате Вашингтон вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для большинства государственных служащих и медицинских работников.