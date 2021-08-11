Жители Швеции все чаще не соблюдают социальную дистанцию — Aftonbladet
Стокгольм, 11 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Посетители магазинов и торговых центров в Швеции больше не соблюдают ограничения и меры социального дистанцирования как прежде. Об этом вечером 10 августа написала газета Aftonbladet.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»
«Если людям делают замечания продавцы-консультанты, они начинают испытывать гнев и раздражения», — говорится в отчете региональной администрации Крунуберга.
Отмечается, что проблемы с соблюдением социальной дистанции также отмечаются в отчетах местных администраций Стокгольма, Кальмара, Готланда, Даларны и Вестерноррланда.
«Многие люди предпочитают тесно общаться во время различных развлекательных мероприятий», — говорится в отчете администрации Кальмара.