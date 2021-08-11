Стокгольм, 11 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Посетители магазинов и торговых центров в Швеции больше не соблюдают ограничения и меры социального дистанцирования как прежде. Об этом вечером 10 августа написала газета Aftonbladet.

Социальная дистанция. (сс) TaurusEmerald

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«Если людям делают замечания продавцы-консультанты, они начинают испытывать гнев и раздражения», — говорится в отчете региональной администрации Крунуберга.

Отмечается, что проблемы с соблюдением социальной дистанции также отмечаются в отчетах местных администраций Стокгольма, Кальмара, Готланда, Даларны и Вестерноррланда.

«Многие люди предпочитают тесно общаться во время различных развлекательных мероприятий», — говорится в отчете администрации Кальмара.