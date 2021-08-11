Ярославль, 11 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Ярославле в областной клинической больнице 10 августа погиб пациент после падения с восьмого этажа. Об этом рассказал очевидец в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная больница

В департамента здравоохранения Ярославской области рассказали, что недавно мужчину прооперировали.

«Мужчину прооперировали 5 дней назад в областной больнице. 83-летний пациент был переведен в отделение. Ночью мужчина вышел из палаты и отделения, поднялся на 8 этаж и из окна лестничного пролёта упал вниз на козырёк 2 этажа здания», — пояснили в пресс-службе регионального депздрава.

При падении мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.