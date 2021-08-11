Стокгольм, , 10:34 — REGNUM Последствия летнего правительственного кризиса в Швеции, похоже, найдут свое отражения в бюллетенях на следующих выборах в риксдаг по мере того, как в стране растут рейтинги оппозиционных партий. Об этом 11 августа написала газета Aftonbladet со ссылкой на данные нового опроса, проведенного совместно с социологами из Demoskop.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Так, «Левые», главные виновники кризиса, они же и главные бенефициары, становятся четвертой крупнейшей партией Швеции по данным опроса — за них готовы проголосовать 10,2% опрошенных (+0,8% со времени проведения последнего опроса).

На 0,1 процентных пункта от них отстают «Центристы» (-0,3%).

«Социал-демократы» сохраняют лидирующее место — 24,6% (-0,6%). Однако в спину им дышат «Умеренные», рейтинг которых вырос больше всех — 23,2% (+1,5%). За «Шведских демократов» готовы проголосовать 19,9% респондентов (+0,6%).

Если бы выборы в риксдаг состоялись бы сегодня, то «Зеленые» и «Либералы» в парламент не прошли бы, набрав 3,5% (±0,0%) и 2,3% (-1,2%) соответственно.

В опросе Aftonbladet/Demoskop, проведенном в течение со 2 по 5 августа, приняли участие 2 403 человека.