Стокгольм, 11 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции вновь начинает ухудшаться ситуация с коронавирусом, вследствие чего рекомендация Агентства общественного здравоохранения о переводе сотрудников на удаленный режим работы может быть продлена этой осенью. Об этом 11 августа написала газета Svenska Dagbladet.

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Рекомендация в настоящее время действует до 30 сентября, но в ведомстве предупредили о продлении своего постановления, если распространение коронавируса в Швеции не будет недостаточно низким.

Для принятия такого решения у Агентства общественного здравоохранения есть конкретный показатель — уровень распространения коронавируса не должен превышать 50 случаев заражения на 100 000 жителей. Сейчас он находится на отметке в 59 случаев на 100 тыс. жителей.

«Даже если у нас будет высокий охват вакцинацией, важно максимально снизить уровень распространения коронавирусной инфекции, прежде чем ослаблять ограничения. Потому мы видим сейчас, что вирус распространяется за счет непривитых граждан», — заявил SvD профессор Каролинского института (Стокгольм) Матти Сэлльберг.