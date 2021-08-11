Москва, 11 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Кабардино-Балкарии 67,4 млн рублей, сообщает 11 августа сайт правительства.

Kemal KOZBAEV Приэльбрусье, Кабардино-Балкария

Средства пойдут на строительство защитных инженерных сооружений, которые защитят от сходов селевых потоков и лавин в районе Приэльбрусья — от поляны Азау до посёлка Терскол. В частности, планируется возведение железобетонных конструкций, металлических ограждений и снегоудерживающих щитов.

«Это обеспечит безопасное пребывание местных жителей и туристов в районе Эльбруса, а также защитит объекты инфраструктуры от природной стихии», — отметили в правительстве.

При этом часть финансирования на расчистку от селевых наносов, скопившихся на действующем селепропускном сооружении на реке Герхожан-Суу. Уточняется, что там из-за оползней образовалась завальная плотина, при прорыве которой может образоваться мощный селевой поток.