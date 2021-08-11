Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого мужчину, который решил пострелять в воздух из автомобиля свадебного кортежа в Петергофе. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PrtScr видео ГУ МВД по СПб и ЛО Пистолет сигнальный Ekol Botan. (цитата оперативного видео пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО)

Сообщение о стрельбе на улице Парковой Петергофа поступило на пульт дежурного днем 10 августа. По словам очевидцев, из окна одного из автомобилей свадебного кортежа в воздух стреляет молодой человек.

На место происшествия незамедлительно выехали наряды патрульно-постовой службы и ГИБДД Петродворцового района, которые у дома 1 по Торговой площади остановил Infiniti. После чего все участники свадебного кортежа, в том числе жених и невеста, были доставлены в отдел полиции.

«По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний местный житель, уроженец Пятигорска Ставропольского края. У мужчины изъят и отправлен на экспертизу предмет, похожий на сигнальный пистолет», — рассказали в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Объяснить причину своих действий мужчина не смог.