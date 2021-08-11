Якутск, 11 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Руководство Якутии активно призывает население вакцинироваться в преддверии начала учебного года. Пока республика занимает 13-ое место в стране по темпам вакцинации, план по прививкам от коронавируса выполнен на 69,15%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе правительства региона.

(сс) qimono Вакцинация

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«Эпидемиологическая ситуация в Якутии всё ещё далека от благополучной. За оставшиеся недели до начала нового учебного года нам необходимо увеличить темпы вакцинации, особенно среди работников дошкольного, общего, средне профессионального и высшего образования, студентов вузов и сузов, достигших 18 лет. Это необходимо для правильной организации начала нового учебного года», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Особые опасения властей вызывает ситуация в Мирнинском районе республики, куда привезли 3000 доз вакцины, но 2285 доз из предыдущего завоза до сих пор остаются невостребованными.

В Якутию 11 августа доставили 10 500 доз материала для прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины в республики получили 283 613 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всё больше жителей Якутии среднего возраста нуждаются в госпитализации из-за COVID-19. По данным министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой, на 34% чаще стали болеть дети в возрасте до 11 лет.