11 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 11:59 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Генсек ОДКБ Станислав Зась наконец-то посетил с рабочим визитом Армению. На встрече с ним только что назначенный министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил следующее: «Мы ждали вашего визита в мае. Тогда для Армении был очень напряженный период, но, к сожалению, ваш визит не состоялся. Мы не готовы смириться с действиями, которые могут привести к нарушению государственных границ Армении. Мы решительно будем защищать наши территории. Мы стремимся решить проблему мирным путем, но наше терпение небезгранично. В случае отсутствия мирной развязки ситуации на границах мы оставляем за собой право решить проблему путем силы».

Москва в лице ОДКБ воздерживалась от ожидаемых в Ереване резких заявлений в связи с проникновением вооруженных сил Азербайджана на приграничные территории Сюникской и Гегаркуникской областей, квалифицируя происходящее как «пограничный инцидент», а не «агрессию Азербайджана при поддержке Турции». Ничего нового в этом отношении Зась не сказал и при встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «Мы проводим организованный мониторинг, в том числе с помощью госструктур Армении, — говорил он. — Конечно, мы считаем, что инциденты на армяно-азербайджанской границе представляют угрозу безопасности Армении. Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны, по сути, это был бы лучший вариант для всех». По его же словам, происходящее «затрудняет выполнение краеугольных договоренностей, достигнутых между лидерами Армении, Азербайджана, России по прекращению нагорно-карабахского конфликта и поиску путей установления мира в регионе».

Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном Kremlin.ru

Тем не менее у визита Зася в Ереван есть ряд важных особенностей. Первая: как раз в день начала его пребывания в Армении глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Вторая: накануне началось размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном, к чему ОДКБ не имеет никакого отношения. Понятно, что присутствие российских пограничников в зоне разграничения вооруженного конфликта как в Карабахе, так и на границе с Нахичеванью в большей степени определит установившиеся позиции двух враждующих сторон, закрепит нынешний статус-кво. Образно говоря, эта «красная линия» не позволит создавать в последующем предпосылки для столкновений с применением оружия как с азербайджанской, так и армянской стороны. Третья: ход событий в Армении вызвал любопытную дискуссию в СМИ между российскими и азербайджанскими экспертами потому, что правительства России, Армении и Азербайджана пока еще сохраняют молчание о мотиве передислокации россиян, что рождает невероятные версии.

Все дело в том, что непонятны причины перехода президента Азербайджана Ильхама Алиева к конфронтационному сценарию действий в приграничных зонах с Арменией, что явно выбивало из колеи переговорный процесс в формате трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года между Россией, Азербайджаном и Арменией. Алиев явно провоцировал Пашиняна на какие-то контрдействия. Но какие? Первое, что бросается в глаза, это активизация Франции в Закавказье. Пашинян заявлял, что Франция намерена оказать Армении военную помощь для решения проблемы границ с Азербайджаном. Но что может предпринять Париж, армянский премьер не уточнял, хотя со ссылкой на источники в Елисейском дворце некоторые армянские СМИ утверждали, что «Франция выступает за урегулирование напряженной ситуации в регионе через СБ ООН». Отметим и то, что глава Европейского совета Шарль Мишель заявил в Ереване: «ЕС намерен активнее участвовать в решении проблем региона». Он подтвердил готовность Брюсселя предоставить Армении финансовую помощь на сумму 2,6 млрд евро, которые должны быть направлены на развитие инфраструктуры и демократические реформы.

Но даже при таком ходе событий большинство экспертов уверены в том, что «Париж вряд ли реально вмешается в ситуацию в пользу Армении и не рискнет предпринимать более решительные шаги в регионе», не говоря уже о возможностях посылки в Закавказье иностранного легиона. Это могло бы спровоцировать ответные действия со стороны, прежде всего, России и, возможно, Турции. Именно такие обстоятельства наводят на мысль, что кто-то из участников приграничных осложнений между Азербайджаном и Арменией осуществлял операцию «Блеф» под прикрытием дипломатических усилий, чтобы добиться приемлемой для себя обстановки в регионе. Но, как пишет французское издание Le Point, «главным победителем в этой интриге оказывается Россия». В Армении у нее есть военная база Гюмри, а сейчас она установила контроль над всеми границами этой страны и, по выражению издания, «еще больше задвигает Турцию в сторону в дипломатической игре, одновременно и прощупывая армянские и азербайджанские власти.

Военнослужащие 102-ой российской военной базы России в Гюмри, Армения © ИА REGNUM

Что касается же Азербайджана, то на его территории в Нагорном Карабахе размещены российские миротворцы. В этой связи многие эксперты полагают, что «новая история еще только начинается». Наконец, напомним, что Россия не дезавуировала свое участие в работе Минской группы ОБСЕ, и не исключено, что при определенных обстоятельствах в этом формате она может разыграть разные партии при обсуждении карабахской проблематики. Но пока, как утверждают бакинские эксперты, «Алиеву комфортно с Путиным и некомфортно с Пашиняном и Макроном». Азербайджан пока сдержанно относится к присутствию Москвы, но не воспринимает участия Парижа, позиционирующего себя в роли недружелюбного к Баку военно-политического союзника Еревана. Большая игра продолжается.