Варшава, 11 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Польши вынес постановление, в котором запрет на торговлю по воскресеньям в стране, принятый в 2018 году, признан законным и соответствующим конституции. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«В конституции закреплены социальные права наемных работников на отдых, а также сохранение традиционных христианских ценностей польского народа. Поэтому обязательный выходной день по воскресеньям никак не противоречит польскому законодательству», — говорится в сообщении.

Ранее Федерация польских работодателей обратились с заявлением в Конституционный суд для проверки законности постановления правительства, принятого еще в 2018 году, который запрещает торговым точкам работать по воскресеньям. По их мнению, бизнесмены должны сами устанавливать график работы своих организаций.

Закон о запрете торговли по воскресеньям вступил в силу в стране в марте 2018 года. В нем предусмотрены исключения лишь для тех магазинов, за прилавками которых стоят их хозяева, а не наемные работники — продавцы.