Казань, 11 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Татарии с начала эпидемического сезона в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились по состоянию на 10 августа 4577 человек, что на 17% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

egor347 Осторожно, клещи!

От укусов клещей пострадали жители всех районах республики. Наибольшее число обращений зарегистрировали в Казани — 1090 случаев, в Набережных Челнах — 845.

На садовых участках «подцепили» клещей 37,03% обратившихся, в лесных массивах — 30,98%, в луговых зонах — 16,98%, в 9,12% случаев клещи нападали на людей в личных подсобных хозяйствах.

Всего в этом году исследовали 1618 клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) выявлен в 365 клещах (22,6% от числа пострадавших), возбудитель клещевого вирусного энцефалита выделен из одного клеща. Из объектов внешней среды исследованы 88 клещей — возбудитель ИКБ выявлен в девяти клещах (10,2%).

Иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита получили 7646 человек, из них 3897 детей.

Противоклещевые обработки провели в Татарии на площади более 2 тыс. га. В летних оздоровительных организациях обработали почти 640 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения клещей в Нижегородской области пострадали уже 1917 детей. Всего же к медикам обратились 8204 жителя региона, которых покусали клещи.

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