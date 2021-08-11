Чикаго, США, 11 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Известный в прошлом голкипер, член Зала славы хоккея и участник Суперсерии 1972 года СССР — Канада Тони Эспозито ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом 11 августа сообщается на сайте североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Свеча

«НХЛ, «Чикаго Блэкхокс» и город Чикаго со смертью Тони Эспозито потеряли любимого члена хоккейной семьи. Хоккейному миру будет очень не хватать его. Семья НХЛ выражает свои глубочайшие соболезнования его жене Мэрилин, сыновьям Марку (Ким) и Джейсону, а также внукам Лорен и Кэмрин», — сказал комиссионер НХЛ Гэри Бэттман.

При этом в течение последнего времени легендарный хоккеист боролся с раком поджелудочной железы.

Напомним, Тони Эспозито, являющийся младшим братом члена Зала славы хоккея Фила Эспозито, играл в НХЛ на протяжении 16 сезонов и почти все из них — в составе команды «Чикаго Блэкхоукс». Он является трёхкратным обладателем «Везина Трофи» (1970,1972 и 1974 год), который присуждается лучшему голкиперу лиги. В общей сложности сыграл в НХЛ в 886 матчах регулярного чемпионата и в 99 матчах плей-офф. Также в 1972 году принимал участие в Суперсерии между сборными СССР и Канады.