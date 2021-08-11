Красноярск, 11 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 11:00 (местное время) 11 августа зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 7985 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний действуют в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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В министерстве заверили, что населённым пунктам огонь не угрожает. В тушении принимают участие более 120 человек.

За прошедшие сутки в Красноярском крае локализовали два лесных пожара на площади 76 га в Кежемском районе. По данным космического мониторинга, в регионе сохраняется задымление от лесных пожаров в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, по состоянию на 10 августа в крае было задымлено 944 населённых пункта в 35 муниципальных образованиях.