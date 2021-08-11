Кемерово, 11 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 1 сентября школьники будут учиться в обычном режиме, а не на «удалёнке». Об этом во время прямого эфира на радиостанции «Маяк-Кузбасс» заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дистанционное образование

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"Мы проанализировали результаты прошлого учебного года: уровень подготовки наших детей, несмотря на наши достижения, снизился. Получилось хуже, чем в позапрошлом году, — рассказал Цивилёв. — Переводить детей только на дистанционное обучение — это вред».

Губернатор уточнил, что выводы были сделаны по результатам ЕГЭ и вступительных экзаменов в вузах.

При этом он сказал, что гарантировать на 100%, что не произойдет сильный осенний всплеск заболеваемости, он не может.

«Но мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы обеспечить детям достойное образование», — подчеркнул глава региона.