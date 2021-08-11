Тбилиси, 11 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 50 430 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5352 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 11 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 461 198 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 409 110 победили инфекцию, в том числе 2635 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6230 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 48 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6578 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3238.

Днём ранее в Грузии в ходе 44 536 исследований выявили 5697 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2713 человека.

Стоит отметить, что 10 августа в Грузии сообщили о 5697 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Это является «рекордом» для страны. Ранее этот показатель достиг максимума 5 декабря 2020 года. Тогда сообщили о 5450 выявленных носителей SARS-CoV-2.