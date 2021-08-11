Шелопугинский район, Забайкальский край, 11 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Руководство Шелопугинского района Забайкальского края приступило к восстановлению после наводнения моста на подъезде к селу Деревцово. Как сообщает 11 августа пресс-служба краевого правительства, прежний мост был разрушен из-за подъема уровня воды на реке Куренге.

Сайт правительства Забайкальского края Наводнение в Забайкалье

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«Сейчас глава района Василий Балагуров контролирует работы. Привезли все необходимые материалы — ряжи, платформу. Ряж с одной стороны уже установили. В течение двух недель работы завершим», — пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате паводка вода повредила в Забайкалье 555 километров автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов.

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