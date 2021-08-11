Пермь, 11 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. На окраине Перми вечером 10 августа произошло смертельное ДТП. Жертвой стал грудной ребенок, сообщают СМИ со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным ГИБДД, в Кировском районе Перми на 485-м км трассы М-7 «Волга» автомобиль «ВАЗ-21 140», который двигался со стороны Краснокамска, врезался в детскую коляску. За рулем машины находился 42-летний мужчина. Грудной ребенок в коляске от полученных травм скончался.

Автоинспекторы отметили, что мать с ребёнком, находящимся в коляске, переходила проезжую часть в неустановленном месте. По факту ДТП полиция проводит проверку. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.