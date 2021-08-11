Сеул, 11 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Местные власти столицы Южной Кореи призвали общественные организации отменить массовые мероприятия, приуроченные к Дню освобождения Кореи, который отмечается 15 августа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление мэра города О Сэ Хуна.

Сеул

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Данное заявление он сделал 10 августа в ходе встречи с журналистами.

Мэр отметил, что в настоящее время получены запросы на проведение 190 мероприятий от 38 общественных организаций. Все эти организации были уведомлены о запрете на проведение массовых мероприятий в связи с ужесточением правил социального дистанцирования.

О Сэ Хун также подчеркнул, что администрация Сеула намерена ужесточить меры контроля по данному вопросу. В частности, мэрия планирует обратиться за помощью в полицию, чтобы заблаговременно пресекать незаконные собрания.

Мэр города пояснил, что свобода выражения мнения должна быть гарантирована, но иногда её необходимо ограничивать, если речь идёт об угрозе общественных интересов. Он призвал общественные организации следовать правилам, акцентировав внимание на том, что большая часть населения страны придерживается антиковидных мер.