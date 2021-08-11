Пекин, , 10:15 — REGNUM Внимание китайских СМИ привлек исследовательский отчет трех аналитических центров, из которого вытекает неправомерность оценок США как страны, находящейся на передовых позициях в мире по борьбе с коронавирусной пандемией. Об этом, в частности, 10 августа сообщает Синьхуа, подчеркивая критическую направленность доклада, названного «США на первом месте?! Правда о борьбе с COVID-19 в США».

В материале Синьхуа приводится краткое содержание пяти основных аспектов доклада: «Борьба за партию, а не за жизнь», «Антинаука и меры, противоречащие здравому смыслу», «Сбой в системе затрудняет контроль над эпидемией», «Пандемия усугубила социальный разрыв», «Преднамеренный подрыв глобальных усилий по борьбе с пандемией». В документе утверждается, что США скрывают правду и политизируют борьбу с вирусом, полагаясь преимущественно на финансовые способы противодействия всплеску заболеваемости. В результате пандемии в американском обществе усилились социальные диспропорции, которые привели к выигрышу наиболее состоятельной части американцев и к потерям всех остальных. В отчете упоминается необъяснимое «респираторное заболевание» неизвестного происхождения, которое охватило часть страны, прилегающую к секретной лаборатории Форт-Детерик; американская сторона скрывает возможную связь эпизода с утечкой из лаборатории со вспышкой коронавирусной инфекции.

Доклад был подготовлен институтом финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете, институтами Тайхэ и Intellisia.