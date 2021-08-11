Ярославль, 11 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Ярославле объявлена закупка на подготовку обоснования инвестиций по объекту «Реконструкция Московского проспекта со строительством транспортных развязок и мостового перехода через р. Волгу в составе обхода центральной части города Ярославля». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

City-yaroslavl.ru Старый эскиз развязки на Московском проспекте

Начальная цена контракта — 258,5 млн рублей. Работы будут финансироваться из областного бюджета, срок выполнения — до 1 декабря 2022 года. Само строительство, как следует из документации, планируется вести за счёт средств федерального бюджета в 2027 году.

Подрядчик должен провести инженерно-геодезические, геологические и другие изыскания, необходимые для принятия обоснованных решений по основным характеристикам объекта.

Из документации ясно, что же именно планируют построить. Это новая городская дорога от улицы Университетской в Заволжском районе до пересечения Московского проспекта с улицей Гоголя, в состав которой войдёт мост через Волгу длиной 1325 метров.

На всём протяжении новой трассы запланированы четыре развязки — на пересечении с улицами Университетская, проспектом Фрунзе, Суздальским шоссе и Московским проспектом.

Через проспект Фрунзе и железнодорожные пути трасса пойдёт по эстакаде длиной 1036 метров. Также над проспектом Фрунзе планируется разворотная эстакада длиной 158 метров. В створе Суздальского шоссе запланирован путепровод длиной 120 метров. Над Московским проспектом планируется путепровод длиной 260 метров. На левом берегу должен появится путепровод в створе улицы Университетской длиной 223 метра.

Дорога с мостом и развязками должна стать магистральной улицей общегородского значения 2 класса.

Подрядчик должен будет разработать проект задания на проектирование объекта и рассчитать предельную стоимость строительства. Подготовленные документы он должен передать в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.

Отметим, что именно отсутствие согласования проекта в «Главгосэкспертизе» не позволило мэрии Ярославля принять проект Карабулинской развязки несколько лет назад.