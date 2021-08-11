* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может взять под свой контроль столицу Афганистана Кабул за 90 дней, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США.

Белый дом Jiang Dong-Qin

Изначально власти США считали, что захват Кабула в совокупности может занять около года.

Один из источников газеты отметил, что отдельные лица прогнозируют захват Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за месяц.

Другие собеседники издания сопоставили нынешнюю обстановку в стране с ситуацией в июне и отметили, что положение страны значительно ухудшилось.

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 10 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате ещё одной столицы провинции — города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан.

Через Пули-Хумри проходит стратегически важная автодорога, соединяющая Кабул с городом Мазари-Шариф и рядом северных районов страны.

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