Уфа, 11 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. 278 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба главы администрации региона.

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Сообщается, что всего в республике выявили 51 163 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 46 745 человек, в том числе 426 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что прививки от COVID-19 в республике получили 1 018 143 человека, а завершили вакцинацию 799 225 человек. За минувшие сутки в республике констатировали смерть десяти пациентов с COVID-19, а всего с начала пандемии скончались 866 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 августа в республике за сутки выявили 273 случая заражения коронавирусом.