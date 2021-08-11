Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. На начало 2021 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 570 514 автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) — самые распространенные машины в городе. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

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Всего в Санкт-Петербурге на 1 января текущего года было зарегистрировано 1 685 108 легковых машин. Вторыми по численности в городе являются автомобили сегмента С (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс»). Их числится 460 154 экземпляра.

Также в Санкт-Петербурге широко представлены автомобили В-сегмента (268 956 ед.) и D-класса (132 229 ед.).

Самыми распространенными моделями в Санкт-Петербурге являются: Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Octavia.

Напомним, в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2021 года цены на машины с пробегом выросли на 52% в годовом сравнении.

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