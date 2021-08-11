Астана, 11 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Казахская система Ashyq, которая по QR-коду считывает статус человека, будет установлена во всех школах, колледжах и вузах страны. Об этом, как сообщает 11 августа пресс-служба казахского правительства, заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на совещании.

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«Для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования будет внедрена система Ashyq», — сказал Мамин.

Глава правительства страны заявил, что необходимо начать в новом учебном году очное обучение во всех образовательных учреждениях, но принять меры по безопасности. Он поручил министерствам образования регионов проверить ситуацию на местах и ликвидировать «пробелы».

Стоит отметить, что система Ashyq по QR-коду считывает статус человека: «вакцинирован», «не вакцинирован и не зарегистрирован, как заразившийся или контактный», «контактный» и «заразившийся». Такие системы ранее были установлены в ряде предприятий Казахстана, где запрещено пропускать невакцинированных сотрудников.