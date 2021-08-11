Екатеринбург, 11 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Полицейские задержали в Екатеринбурге двоих мужчин, подозреваемых в краже денег из банкоматов. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Nz1.ru Взорванный банкомат «Сбербанка»

По данным полиции, задержанные похищали деньги из банкоматов. В первый раз им этого сделать не удалось, но потом они решили подорвать банковский аппарат. Попытка подрыва удалась, граждане похитили деньги.

«Общий материальный ущерб от действий злоумышленников превышает 5 млн рублей», — уточняют в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском посёлке Кедровое взорвали банкомат одного из уральских банков.