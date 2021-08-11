Минск, 11 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Белорусские спецслужбы не причастны к экстренной посадке самолёта Ryanair в Минске в мае 2021 года. Об этом в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» заявила гражданка России Софья Сапега.

User 699 Флаг Белоруссии

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«Нет»,— ответила Сапега на соответствующий вопрос ведущей.

Также она заявила, что на борту лайнера не было сотрудников КГБ Белоруссии. При этом она не исключила, что к этому может быть причастен кто-то из «рабочего окружения» основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича.

«Я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок, — подчеркнул российская гражданка. — Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения».

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ Софья Сапега была задержана в мае 2021 года вместе с блогером Романом Протасевичем.

после экстренной посадке в аэропорту Минска самолёт авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В настоящее время девушка находится под домашним арестом.