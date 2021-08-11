Советский район, Югра, 11 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Югре жительница Советского района совершила наезд на полицейского и протащила его 30 метров по дороге. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО,

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сотрудник ДПС

Инцидент произошёл ночью 10 августа в посёлке Малиновский. Экипаж дорожно-постовой службы остановил автомобиль «Лада Приора» под управлением 22-летней жительницы поселка Алябьевский. При проверке документов было установлено, что автомобиль с февраля 2019 года снят с регистрационного учёта в связи со смертью владельца, а номерные знаки находятся в розыске.

Водительница нажала на педаль газа, протащив сотрудника ДПС около 30 метров по дороге и скрылась с места происшествия в неизвестном направлении. Страж порядка получил травму. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Автоледи в итоге нашёл участковый уполномоченный. Ей инкриминируется нарушения по четырём статьям КоАП РФ. Материалы по факту причинения телесных повреждений полицейскому направлены в СУ СК России по ХМАО.