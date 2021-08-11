Якутск, 11 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Водные пути Якутии, которые являются единственным способом доставить топливо и товары первой необходимости в отдалённые районы республики, сильно обмелели. Уровень воды существенно снижен в реках Яна, Индигирка и Колыма, написал телеграм-канал «Якутия 2100».

ПАО «Северная верфь» Судно тылового обеспечения «Эльбрус»

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Эта ситуация усложняет доставку 400 тыс. тонн грузов, из которых 140 тыс. тонн — нефтепродукты. Всего с начала навигации в отдалённые территории республики по рекам отгружено 705 тыс. тонн различных грузов, из них 563 тыс. тонн уже доставлены по назначению.

Как сообщало ИА REGNUM, «Востокгосплан» планирует создать цифровую систему северного завоза, которая позволит повысить точность планирования, а также в оперативном режиме оптимизировать логистические цепи поставок социально-значимых товаров в труднодоступные районы Якутии.