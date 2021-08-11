Абакан, 11 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Ещё три пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в правительстве региона.

Https://pixabay.com Стоп ковид

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

По данным оперштаба, умерли двое мужчин (61-летний и 62-летний) и 83-летняя женщина.

С начала 2021 года коронавирусная инфекция унесли жизни 446 жителей Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 14 645 носителей коронавируса, выздоровели 14 269 человек.