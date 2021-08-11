Бразилиа, 11 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 34,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщает минздрав страны.

(сс) Alice Mafra. Prefeitura de Olinda Термометрия в Бразилии

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 34 885 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 20 212 642.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1211 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 564 773.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 19 022 724 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 12 085 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.