Варшава, 11 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 августа на своей странице в соцсети Twitter вновь призвал жителей страны к более активному участию в Национальной программе вакцинации против COVID-19, а также сообщил, что правительство рассматривает вариант ужесточения карантинных мер.

(сс) Kancelaria Premiera Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Если потребуется, то в ближайшие две-три недели мы примем еще несколько ограничительных мер. Сейчас мы пытаемся поощрять граждан к вакцинации, чтобы добиться коллективного иммунитета от коронавируса. Но постепенный рост заражений говорит о том, что этого пока недостаточно», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что республика находится на пороге новой — четвертой — волны пандемии коронавируса.