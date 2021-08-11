Белгород, 11 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Государственный обвинитель подаст апелляционное представление на приговор Белгородского областного суда, оправдавшего женщину, обвиняемую в убийстве тяжелобольного супруга, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

ИА Красная Весна В суде

Медсестру, 20 лет ухаживающую за полупарализованным супругом, перенёсшим инсульт, обвиняли в убийстве мужа, находящегося заведомо в беспомощном состоянии. Суд вынес решение на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей.

«Присяжные заседатели при наличии бесспорных доказательств в части доказанности события преступления, за 29 минут нахождения в совещательной комнате единогласно вынесли оправдательный вердикт, признав не доказанным факт наступления смерти потерпевшего от преступных действий другого человека. Сторона обвинения намерена обжаловать оправдательный приговор в апелляционном порядке», — заявили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, за медсестрой было признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.