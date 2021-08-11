Москва, 11 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Самолет Ил-76 МЧС РФ со вторым эшелоном спасателей Ногинского спасательного центра вылетел в Якутию из подмосковного аэропорта «Жуковский». Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ведомства.

56.mchs.gov.ru Самолёт МЧС

«Самолет ИЛ-76 МЧС России со спасателями вылетел из аэропорта «Жуковский». На борту 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что эту группировку планируется задействовать в тушении природных пожаров в районах, в которых наблюдается самая сложная лесопожарная обстановка.

Помимо того, уточняется, что в регион для тушения пожаров также направлены два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 25 лесных пожаров на общей площади 4114,95 га продолжают действовать в Башкирии.