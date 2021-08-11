Саратов, 11 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. На Театральной площади Саратова с 11 по 22 августа пройдет медовая ярмарка, сообщает городская администрация.

Мёд

Приобрести мед и продукцию пчеловодства можно с 08:00 до 19:00 ежедневно. Жителям предложат на выбор несколько наименований меда (гречишный, подсолнечный, весенний, цветочный и т.д.), а также сотовый мед, прополис, пыльца, сухие пчелы и другие продукты пчеловодства.

ИА REGNUM напоминает, даже на фоне пандемии коронавируса Россия активно расширяет поставки продуктов агропрома на внешние рынки.

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