Пострадавшим от наводнения жителям Забайкалья везут овощи
Чита, 11 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В пострадавшим от мощного наводнения Забайкалье формируют продуктовые наборы для жителей Шелопугинского и Балейского районов. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба краевого правительства.
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Овощи продолжают доставлять владельцам личных подсобных хозяйств Забайкальского края, которые лишились урожая из-за паводков.
«Было предложено рассмотреть вариант по поставке овощей в труднодоступные районы, так как у нас есть спецтехника, которая позволяет доехать до пострадавших. Решили поработать. Проговорили с поставщиками овощей, скоординировались — они поставляют, мы доставляем.
На сегодняшний день идет формирование овощных наборов для Шелопугинского района, дальше — для Балейского. Всего десять пострадавших районов. На сегодняшний день мы четыре отработали, готовимся отправить овощи в пятый район», — пояснил индивидуальный предприниматель Нурман Ахметов.
В овощной набор входят картофель, капуста, морковь, перец и лук. Общий вес одного набора — 110 килограммов.
Как сообщало ИА REGNUM, в зону подтопления на Дальнем Востоке попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более трёх тысяч жилых домов, 8,9 тысяч приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов.
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