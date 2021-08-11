Уфа, 11 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. К тушению пожаров в Башкирии присоединились сотрудники Росгвардии по республике. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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Сообщается, что росгвардейцы помогают в разведке очагов лесных пожаров: они используют восемь беспилотных летательных аппаратов.

«С их помощью быстрее, точнее и эффективнее удастся установить очаги возгорания и устранить их», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сейчас действуют 25 лесных пожаров.