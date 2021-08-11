Петропавловск-Камчатский, 11 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Президиум регионального отделения политического совета «Единой России» 11 августа исключил из партии депутата Законодательного собрания Камчатки Игоря Редькина, сообщается на официально сайте краевого отделения ЕР.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

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Ранее Редькин, который сознался в убийстве человека, самостоятельно написал заявление о приостановлении своего членства в «Единой России» и отказался принимать участие в предстоящих в сентябре выборах депутатов Законодательного собрания Камчатки.

«Региональное отделение партии глубоко потрясено случившимся. Выражаем соболезнования семье погибшего. Рассчитываем на компетентность следственных органов в установлении всей картины произошедшего», — отметили в партии.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Редькин сознался в непреднамеренном убийстве мужчины. Он отправился на свалку с оружием и хотел отпугнуть медведя. В темноте он выстрелил, как ему показалось, в косолапого хищника. Позже выяснилось, что в больнице от огнестрельного ранения, полученного на свалке, скончался 30-летний местный житель.

Суд Петропавловска-Камчатского 11 августа заключил Редькина под домашний арест сроком на два месяца.

За 2020 год Редькин задекларировал доход в сумме более 314 млн рублей, а его супруга официально заработала 400 млн рублей.