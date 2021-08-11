«Единая Россия» открестилась от убившего человека депутата-миллионера
Петропавловск-Камчатский, 11 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Президиум регионального отделения политического совета «Единой России» 11 августа исключил из партии депутата Законодательного собрания Камчатки Игоря Редькина, сообщается на официально сайте краевого отделения ЕР.
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Ранее Редькин, который сознался в убийстве человека, самостоятельно написал заявление о приостановлении своего членства в «Единой России» и отказался принимать участие в предстоящих в сентябре выборах депутатов Законодательного собрания Камчатки.
«Региональное отделение партии глубоко потрясено случившимся. Выражаем соболезнования семье погибшего. Рассчитываем на компетентность следственных органов в установлении всей картины произошедшего», — отметили в партии.
Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Редькин сознался в непреднамеренном убийстве мужчины. Он отправился на свалку с оружием и хотел отпугнуть медведя. В темноте он выстрелил, как ему показалось, в косолапого хищника. Позже выяснилось, что в больнице от огнестрельного ранения, полученного на свалке, скончался 30-летний местный житель.
Суд Петропавловска-Камчатского 11 августа заключил Редькина под домашний арест сроком на два месяца.
За 2020 год Редькин задекларировал доход в сумме более 314 млн рублей, а его супруга официально заработала 400 млн рублей.