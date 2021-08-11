Буэнос-Айрес, 11 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 12,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщает минздрав страны.

(сс) Verоnica Ruiz y Juan Cruz Corrado. GCBA Вакцинация против коронавируса вакциной «Спутник V» в Аргентине

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 12 412 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 041 487.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 206 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 108 165.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 35 247 776 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 8 954 463 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 10 180 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.