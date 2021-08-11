Тирасполь, 11 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В ходе 663 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 43 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Minzdrav.gospmr.org Больница. Приднестровье

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 250 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 594 человека, в том числе 70 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1256 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 179 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 16 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали восьмерых человек.

Стоит отметить, что ковидные госпитали Приднестровья, согласно последним данным, загружены на 62%.