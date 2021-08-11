Берлин, 11 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Немецкая компания BMW представила обновленный электрокроссовер iX3. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Bmwgroup.com Новый BMW iX3

Новинка появится на авторынке Евросоюза осенью текущего года. Начальная стоимость модели составит 67 300 евро (5 831 208 рублей).

BMW iX3 получил пакет M Sport, который придает машине агрессивный вид, а также содержит спортивный задний диффузор. Кроме того, в пакет включены большие задние фонари, а также колеса с аэродинамическим дизайном на 19 или 20 дюймов.

Внутри обновленного BMW iX3 установлены 12,3-дюймовый дисплей «приборки», 12,3 — или 12,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Также в салоне появилась новая центральная консоль и другой рычаг переключения режимов. Дополняют спортивный облик салона кресла, обтянутые перфорированной кожей Sensatec.

Электромотор мощностью 282 л. с. питает батарея ёмкостью 80 кВт/ч. С места до 100 км/ч новинка разгоняется за 6,8 с, а максимальная скорость ограничена 180 км/ч. На одном заряде электрокроссовер может проехать до 460 км (по циклу WLTP).

Ранее стало известно, что новый BMW X1 2023 модельного года будет представлен весной 2022 года.

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