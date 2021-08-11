Чита, 11 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Власти Забайкалья обнародовали масштаб бедствий, которые наводнение принесло Дальневосточному федеральному округу. По данным пресс-службы краевого правительства, в результате паводков пострадали территории Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области.

Philippe Semanaz Наводнение

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В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более трёх тысяч жилых домов, 8,9 тысяч приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, 7 участков железнодорожного полотна.

Пострадавшими признано свыше 24 тысячи человек, более тысячи жилых помещений признаны непригодными для проживания, 1871 помещение требует ремонта. Более 80% пострадавших людей получили единовременную выплату из федерального бюджета в размере до 10 тысяч рублей.

Гражданам, утратившим имущество первой необходимости, а также лишившимся жилья, будет выделена материальная компенсация в размере 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего под затопление в Забайкалье попало более 13 тысяч человек в 48 населенных пунктах, пострадали 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков.

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