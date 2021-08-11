Канберра, 11 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян 10 августа в эфире радиостанции 2GB заявила, что власти штата в настоящее время намерены увеличить штрафы для граждан, которые нарушают локдаун. Комментарии Бережиклян поступили после того, как зараженный коронавирусом человек покинул Сидней, чтобы отправиться в Байрон-Бей, в результате чего жесткий карантин был введен сразу в нескольких муниципалитетах.

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Мужчина, которому за 50, сейчас находится в больнице, но, как сообщается, он отказывается сотрудничать с полицией и рассказать детальный маршрут своей поездки. Отмечается, что в результате выходки мужчины двое его детей тоже «подцепили» коронавирус.

«Остается только покачать головой», — прокомментировала Бережиклян.

Она также отметила, что правительство Нового Южного Уэльса «абсолютно точно» намерено предусмотреть ужесточение штрафов.