Рязань, 11 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Пятилетний ребёнок погиб во время купания на 3-м Борковском карьере в Рязани. Мальчика учил плавать нетрезвый отец, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Купаться запрещено!

Вечером 9 августа житель Рязани со своими детьми и знакомыми отправился купаться на необорудованный пляж. Мужчина в состоянии опьянения принялся учить сына плавать, в какой-то момент, потеряв координацию, обнаружил, что рядом с ним в воде мальчика нет. Ребёнок не смог выплыть и утонул.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.