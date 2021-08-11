Манила, 11 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Филиппин сейсмологи. Об этом 11 августа сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 124 км в юго-западном направлении от города Мати.

Очаг подземных толков располагался на глубине 9 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи около побережья Перу.