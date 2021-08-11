Уфа, 11 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. 25 лесных пожаров на общей площади 4114,95 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

BLM Лесной пожар

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Сообщается, что в настоящий момент в республике локализован 21 очаг лесных пожаров на площади 3565,95 га, а четыре лесных пожара находятся на стадии локализации.

С огнем ведут борьбу 1164 человека, в том числе волонтеры на 310 единицах техники.

«Продолжается межмуниципальная переброска сил и средств, с лесопожарных станций 3-типа «Белорецкая», «Зилаирская», «Ишимбайская», «Уфимская», ГАУ лесхозов и ГКУ-лесничеств. За истекшие сутки в Бурзянский район направлены 3 мобильные группы пожаротушения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил спасателей и волонтеров за борьбу с пожарами.