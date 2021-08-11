Сидней, Австралия, 11 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Последствия проведенной в июне вечеринки по случаю дня рождения в одном из западных пригородов Сиднея «вышли из-под контроля» прежде, чем органы общественного здравоохранения штата Новый Южный Уэльс успели отследить все цепочки заражения, после чего «Дельта"-вариант начал бесконтрольно распространяться в штате. Об этом 11 августа сообщил телеканал Nine News.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Данная информация была обнародована в ходе общения главного санитарного врача Нового Южного Уэльса доктора Керри Чант и министра здравоохранения Брэда Хаззарда с депутатами местного заксобрания. Чиновники столкнулись с прямыми вопросами, касающимися истоков текущей вспышки «Дельты» в штате.

Первым в цепочки заражений штаммом «Дельта», как оказалось, 16 июля стал водитель лимузина. Так опасный вариант коронавируса начала распространяться в Сиднее, и уже 19 июня инфицированный человек отправился на вечеринку по случаю дня рождения в Вест-Хокстоне.

С тех пор «Дельта"-вариант начал распространяться как лесной пожар. Тридцать гостей после вечеринки заболели COVID-19, после чего они заразили еще 21 человека.