Чита, 11 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Забайкалье, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 11 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привито 289 958 пациентов. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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Также известно что завершили вакцинацию 233 668 человек (поставили второй компонент вакцины и воспользовались однокомпонентной вакциной). За прошедшие сутки первую аппликацию инъекции получили 3000 жителей региона, получили иммунитет и завершили вакцинацию — 3385.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, в рамках массовой вакцинациии от коронавируса, прививку против COVID-19 сделали уже более 29 тысяч работников системы образования из 36,7 тысяч педагогов, подлежащих вакцинации.

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