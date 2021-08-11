Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM Территориальная избирательная комиссия (ТИК) № 17 Санкт-Петербурга отказала в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой на выборах в Законодательное собрание (ЗакС) по одномандатному округу № 7. Об этом 10 августа ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Родина», от которой выдвинута артистка.

Удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты ГД РФ Татьяны Булановой (цитата личной официальной страницы певицы в Instagram) Nstagram.com/buslya

Как заметили в партии, решение ТИКа будет обжаловано, поскольку нарушения, в связи с которым Булановой было отказано в регистрации, по мнении «Родины» не было. Забракованные подписи до подачи в ТИК были неоднократно проверены независимыми экспертизами.

«Указанных нарушений в подписных листах не было обнаружено. Ксерокопии всех сданных в ТИК документов хранятся в региональном отделении партии», — подытожили в пресс-службе партии.

Добавим, что после открытого обращения Булановой к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором она пожаловалась на многочисленные препоны при размещении наружной агитации, в Петербурге начала работу чрезвычайная комиссия Центризбиркома.

Напомним, выборы в ЗакС Петербурга VII созыва и в Государственную думу РФ VIII созыва, куда Буланова также избирается в составе федерального списка кандидатов, назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Небольшие партии планируют покорять Заксобрание Санкт-Петербурга