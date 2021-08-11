Кишинёв, , 09:46 — REGNUM Главным приоритетом нового правительства Молдавии будет интеграция страны в Евросоюз, заявил 10 августа вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на встрече с представителями иностранных посольств в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Молдавия Иван Шилов

«Вице-премьер подчеркнул, что главным приоритетом будет интеграция в Европейский союз, и министерство имеет полномочия координировать этот процесс», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что Попеску в качестве других задач правительства республики назвал борьбу с коррупцией, восстановление экономики и социальной сферы и достижение «неконфликтного» международного климата.

Напомним, в Молдавии в июле прошли досрочные парламентские выборы, на которых победила пропрезидентская партия «Действие и солидарность». Эта партия в августе сформировала новое правительство.

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